Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler uyarısı muhalefet propagandası olarak geçiştirilmemeli, ciddiye alınmalı

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler uyarısı muhalefet propagandası olarak geçiştirilmemesi gerektiğinin altına çizerek, "Ciddiye alınmalı" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Erdoğan, artık başbakan olmamasını ve bütün yürütme gücünü elinde topladı. Dolayısıyla siyasi kişilikler dahil ülkedeki herkesin can güvenliğinin korunmasından yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun talimatlarını uygulamakla yükümlü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorumlu. Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler uyarısı muhalefet propagandası olarak geçiştirilmemeli, ciddiye alınmalı." ifadesini kullandı.

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