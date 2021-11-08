Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu’nun kadınlar için altı vaadini Akşener ile Millet İttifakı içinde bir rekabet olarak görmek de mümkün

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlar için dile getirdiği vaatlere ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu’nun kadınlar için altı vaadini Akşener ile Millet İttifakı içinde bir rekabet olarak görmek de mümkün" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında İstanbul Maratonu'nda Millet İttifakı'nın göğüs numaralarıyla göndemesine de değindi. Yetkin, "Muhalefet Kremlinolojisine kaymadan sadede gelelim. Bu fotoğrafta erkekten çok kadın siyasetçi var. Tempolu adımlarla yürürken adeta düşman çatlatmak ister gibiler. Muhalefet vitrininde kadınların öne çıkışı dikkat çekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde İyi partinin oylarında belirgin artış görülen tek parti olmasında Akşener’in kadınların haklarını savunan söylemi ilk sırada pay sahibi. Bingöl’de kendisine tepki gösteren bir seçmene gayet maço, eril tavır ve hakaretle karşılık veren Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan’ı görevinden istifa ettirmesi bunun sön örneği. Daha önce MHP lideri Bahçeli’nin “Fosforlu Cevriye”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gelin Hanım” küçümsemelerine hiç altta kalmadan anında yanıt vermişti. Bu tepkilerinin kadınların sempatisini kazandığına kendi sosyal çevremden de tanığım.

Kılıçdaroğlu’nun kadınlar için altı vaadini Akşener ile Millet İttifakı içinde bir rekabet olarak görmek de mümkün; öyleyse bu kadınların kazanımları adına yapıcı bir rekabet sayılmalı. Bir gün önce Cumhuriyet gazetesindeki yazısında gençlere vaatlerini -genişleterek- sıralamıştı Kılıçdaroğlu. Kadın siyasetçilerin ön safta yürüdüğü İstanbul Maratonu sonrasında kadınlar için vaatlerini kamuoyuna duyurdu."

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