Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu İstanbul hamlesiyle parti içinde sözünü güçlendirdi

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Kaftancıoğlu’na verilen hapis ve siyaset yasağı cezasının onaylanması CHP’yi kendine getirdi denebilir. Bunun için Kılıçdaroğlu’nun örgütü adeta omuzlarından tutup sarsması gerekti. Son zamanlarda yan yana gelemeyen, parti içinde parti gibi davranan isimler, şimdi Kılıçdaroğlu ile aynı karede yer alıyor, alamayanlar da o fotoğrafa girmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı. Yetkin, "Kaftancıoğlu olayından önce 'Yanında durmayan, yolumdan çekilsin' demek zorunda kalan Kılıçdaroğlu İstanbul hamlesiyle parti içinde sözünü güçlendirdi." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Meydan muharebesi deyince yanlış anlaşılmasın, 2023 seçiminden söz ediyoruz. 21 Mayıs’ta Maltepe’de planlanan miting, seçim yarışının asıl sahnesinin İstanbul olacağını gösteriyor. Nüfusun da seçmenin de yaklaşık beşte biri İstanbul’da. Sayı olarak en çok muhafazakâr seçmen, solcu, özgürlükçü seçmen, en çok Kürt, Karadenizli, Balkanlı, Çerkez seçmen İstanbul’da. İstanbul, Türkiye’nin küçük bir modeli." ifadesini kullandı.