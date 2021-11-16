Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu adeta seçimi kazanmasını garantiye almış gibi öncü turlara başlamış izlenimi veriyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaretine ilişkin olarak, “Bir taşla iki değil, üç kuş vurmayı amaçladığını söylemek mümkün.” değerlendirmesini yaptı. Yetkin, “Kılıçdaroğlu adeta seçimi kazanmasını garantiye almış gibi öncü turlara başlamış izlenimi veriyor” düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, “İlk olarak, ‘Ekonominin kitabını yazdık’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘CHP ekonomiyi yönetemez’ söylemine karşı ekonomiyi devralıp yönetmeye hazır olduklarını anlatma çabası. Buna Anadolu’nun her köşesinde örgütlü TOBB ile başlaması anlamlı. İkinci amaç, Erdoğan’ın son birkaç yıldır adeta AK Parti’nin arka bahçesi gibi davrandığı Odalar Birliğine “Biz buradayız” mesajı. Sanayicinin, tüccarın sorunlarını birlikte çözmeye hazır olduğu mesajı. Üçüncüsü, tıpkı geçenlerde Antalya’da söylediği üzere, “Erdoğan’ı sinir etme”, dikkatini dağıtma hamlesi.” lfadesini kullandı

Yetkin, "CHP lideri Merkez Bankasına gittiğinde bu tür ziyaretlerin devam edeceği duyumunu aktarmıştım. Bakalım bir sonraki adımı neresi olacak? Kılıçdaroğlu adeta seçimi kazanmasını garantiye almış gibi öncü turlara başlamış izlenimi veriyor." görüşünü savundu.