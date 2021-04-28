Murat Yetkin: Kıbrıs görüşmelerinden Avrupa Birliği’nin hayalini kurduğu bir sonuç beklemeyin

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında, İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen Kıbrıs konulu gayriresmî toplantıyı kaleme aldı. “Kıbrıs görüşmelerinden Avrupa Birliği’nin hayalini kurduğu bir sonuç beklemeyin” diyen Yetkin, “O tren Kıbrıs Rum topumu 24 Nisan 2004’teki halkoylamasında o zamanki BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından sunulan ‘yeniden birleşme’ planına ‘hayır’ dediğinde kaçtı. Dahası Türkiye’ye verilen sözlerin tersine, ödül olarak AB üyesi yapıldı. Hem de Kıbrıslı Türkler istemediği halde onları da temsil iddiasıyla” ifadelerini kullandı.

Yetkin, “İsviçre’nin Cenevre şehrinde BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres gözetiminde 27’da başlayan Kıbrıs görüşmelerinden yeni sonuç, yeni sonuçlar çıkabilir. Ancak Kıbrıs Rum toplumu, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğini kabul etmedikçe o sonuçların hiç birisi “yeniden birleşme” ile sonuçlanacak gibi görünmüyor” görüşünü ifade etti.

Yetkin, “Nedir 5+1 formatı?”, “İngiliz Planı ne işe yaradı?”, “Erdoğan’ın iki devletli çözüm önerisi” ara başlıklarıyla değerlendirmelerini aktardığı yazısında, “Cenevre toplantısı bir dönüm noktası olabilir. O da Kıbrıs Rum hükümetinin, bir toplumun en doğal hakkı olan siyasi eşitlik hakkını tanımadığı sürece Kıbrıs’ta bir değişikliğin olmayacağının artık en geniş zeminde saptanmasıdır. Kıbrıs Türk halkı üstlerinde Kıbrıs Rum vesayeti olmadan yaşamak istiyor, Türkiye’nin bir vilayetine dönüşmeden yaşayabilmesinin yolunun da buradan geçtiğini biliyor” diye yazdı.

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