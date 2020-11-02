Murat Yetkin: Joe Biden 12 Eylül darbesi öncesinde Ankara’daydı; Kenan Evren'le de görüştü

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, araştırmaları sonucunda mevcut olarak ABD başkanlığına yakın gözüken Joe Biden'ın 12 Eylül darbesinden bir süre önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi heyetinin başında Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Yetkin'in aktardığına göre Biden ile heyeti bu ziyarette Başbakan ve Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, ana muhalefet CHP lideri Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile de görüştü.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Biden ve heyetindeki üç senatör Ankara’da Başbakan ve Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, ana muhalefet CHP lideri Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen’le görüşmekle yetinmedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarıyla da görüştüler.

Çünkü ABD taleplerinin tamamı askerî taleplerdi. Bu taleplerden ikisi aslında 10 Ocak 1980’de Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher tarafından da dile getirilmiş, ama Christopher eli boş dönmüştü.

Birincisi, Yunanistan’ın 1974 Kıbrıs Harekâtını protesto için çıktığı NATO’nun askerî kanadına dönüşü için Türkiye’nin vetosunu kaldırmasıydı.

Bir önceki yıl ABD’nin Sovyetlere karşı stratejik dengesi iki yerden hasar almıştı. Önce İran’da İslam Devrimi olmuş ve ABD bölgedeki çok önemli bir müttefikini kaybetmişti. Üstelik Tahran’daki ABD Büyükelçiliğini basan İslamcı militanlar 52 Amerikalıyı rehin tutuyordu. Türkiye ve Yunanistan 1952’de NATO’ya birlikte Sovyetlerin Akdeniz ve Ortadoğu petrol bölgesine inen yollarını kesmek üzere alınmıştı. NATO’da da kararlar oy birliğiyle alınıyordu ve ABD Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını istiyordu.