Murat Yetkin: “İngiltere’nin İmamoğlu protestosu” sahte haberinin bir trol işi olduğu söylenebilir

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balık lokantasında eşleriyle buluşmasının görüntülerinin MOBESE kameralarından medyaya sızdırılmasına Londra'nın sert tepki gösterdiğine dair dün sosyal medyada dolaşan sahte habere dikkat çekti. Yetkin, "Bu metnin bir trol işi olduğu söylenebilir. Metni yazan ve yaymaya başlayanlar hükümet yanlısı troller, psikolojik propaganda elemanları da olabilir, hükümet karşıtı troller de olabilir; şaka yapmıyorum, dışarıdan bu konuyu kaşımak isteyenler dahi olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Bu sahte haberin üreticileri hükümet yanlısı troller ise muhalif kesimlerin yalan yanlış bilgilerle hareket ettiğini kanıtlama peşinde olabilirler; dün epey eğlendiklerine de bahse girebilirim.Sahte metni yazanlar muhalif kesimden troller de olabilir. Amaçları da bir yandan AK Parti’nin Türkiye’yi mahcup ettiğini ve CHP’nin de buna karşı durmayacak bir acizlik içinde olduğunu İmamoğlu örneğinden kanıtlamak olabilir. Eğer öyleyse bu durum güzel bir atasözümüzü akla getiriyor: Aptal dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun. Bir de “Yalancı çoban” deyimi var biliyorsunuz. Sürüyü gerçekten kurt bastığında yardım çağrısına inanacak kimse kalmayan çobanın hikayesi.Bu sahte metin dış kaynaklıysa, ki sanal çağda o da mümkün, Türkiye karşıtı bir kamu diplomasisi operasyonunun parçası olduğu düşünülebilir. Her halükârda dün belli bir kesimin zihinlerini karıştırdı." ifadesini kullandı.