Murat Yetkin: İktidar seçim ilan etmedikçe muhalefet aday açıklamayacak

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Ankara’da siyasi denklem az çok belli oldu: iktidar seçim ilan etmedikçe muhalefet aday açıklamayı olabildiğince geciktirecek." değerlendirmesini yaptı.

"Bana kalırsa mevcut ekonomik durumda Erdoğan’ın seçime gitmesi siyasi intihar sayılır" diyen Yetkin yazısında, "Öte yandan ekonomik durumun düzeleceği umutları birbiri ardına “program” diye açıklanan tepkisel hamlelerle zayıflıyor. Daha 20 Aralık’ta can havliyle ilan edilen yabancı döviz kuruna bağlı Türk lirası hesabının yerini yakında enflasyona bağlı hesabın ilan edileceği “program” haberleri çıkmaya başladı. İktidarın erken seçim çağrılarına dayanma gücü, psikolojik operasyonlardan siyasi muhalefeti polis ve yargı gücüyle susturma gücüne bağlı halde geliyor. Muhalefetin dayanma gücüyse iktidarın çekim alanından uzaklaşan ama henüz kopmayan seçmeni kendisine çekme yetenek ve gücüne bağlı. Aday tartışması bunun bir parçası. Oyun daha yeni başlıyor." ifadesini kullandı.