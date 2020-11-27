Murat Yetkin: İktidar cephesinde iki senaryo konuşuluyor; Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhur İttifakı cephesinde iki senaryonun konuşulduğunu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yola devam etmeyebileceğini yazdı.

Yetkin yazısında, "Cumhur İttifakı cephesindeki birinci senaryo, Erdoğan’ın Bahçeli ile devam etmesi. Bu senaryoyla AK Parti içindeki rahatsızlık ara sıra ses yükseltilip fıkradaki gibi 'kuzu değiştirilerek' 2023 seçimi bulunmaya çalışılır. O aşamadaki hamle ise 2023 seçiminin hemen öncesinde erken seçim kararı ilanıyla Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesinin yolunun açılması olabilir. Bu senaryo ile köklü reformlar değil ancak Bahçeli’nin iznini alan idari ve ekonomik düzenlemeler yapılabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "İkinci senaryo Erdoğan’ın Bahçeli ile devam etmemesi. Bu durumda Cumhurbaşkanlığını koruması hala mümkün ama başka partilerle uzlaşma yoluyla gidilecek bir Anayasa değişikliği üzerinden. Hem Meclis’in ve yargının güçlendirilmesi hem de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı kalması uzlaşmayla mümkün. Ve sadece İyi Parti’nin yetmeyeceği de açık." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın