Murat Yetkin: İki buçuk çıkmaz senaryo siyaseti boşuna meşgul ediyor

Gazeteci yazar Murat Yetkin, “Son haftalarda siyaseti meşgul eden iki buçuk senaryonun başında ara seçim senaryosu geliyor. ‘Boşuna’ dememin nedeni, ‘çıkmaz’ dememle aynı: çokça konuşuluyor ama gerçekleşebileceği ve siyasetin rotasını değiştirip rahatlatabileceği yolunda güçlü göstergeler yok. Bu senaryolar ‘ara seçim’ senaryosu, ‘erken seçim’ senaryosu ve hâlâ eski Türkiye alışkanlıklarıyla önemliymiş, bir şeyleri değiştirecekmiş zannedilen ‘kabine değişikliği’ senaryosu. Zaten buçuk dediğim de bu beyhude kabine değişikliği senaryosu” düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Anayasaya göre ara seçimin ilk koşulu, tam üye sayısının (600) yüzde 5’i oranında 30 sandalyenin boşalması. Şimdiye kadar çeşitli nedenlerle 15 sandalye boşaldı. Demek ki 15 sandalyenin daha boşalması gerekiyor. CHP ve İYİ Parti ile birlikte diğer partilerin da oy aldığı, örneğin İstanbul gibi illerde de ara seçim, ekonomik sıkıntılar altında AK Parti ve MHP’nin kendisini gereksiz yere sınava sokmasına yol açacaktır. Oysa Erdoğan’ın elinde 2023’e kadar geçerli ruhsat var.

O nedenle ara seçim senaryoları, en azından mevcut koşullar altında gerçekçi görünmüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçim senaryosu, en azından önümüzdeki bir, bir buçuk yıl için, tam olarak Erdoğan’ın elindeki 2023 ruhsatı ve halka yansıyan ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekçi değil. Kabine değişikliğinin hükümet siyaseti bakımından değişikliğe yol açacağını var saymak, bakanların TBMM’de güvenoyu sistemine tabi olduğu “eski Türkiye’den” kalma bir alışkanlık.

Albayrak’ın gitmesi bir değişiklik rüzgârı estirdi ama Erdoğan’ın aylar sonra onun yaptıklarını yeniden övmeye başlamasıyla rüzgâr yeniden iki adım sonrasının belli olmadığı bir yöne döndü; en azından o kuşkuyu canlandırdı. Diğer bakanlar lütfen alınmasın ama gitmeleriyle pek bir şey değişmeyecek, gelmeleriyle değişmediği gibi. Dolayısıyla, kabine değişikliği senaryolarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde siyaseti fazla etkilemediğini artık okuyucunun da anlamasında fayda var."