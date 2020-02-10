Murat Yetkin: Türk askerini İdlib’teki ateş havuzuna kim itti?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İdlib'de 5 Türk askerinin şehit olmasının Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmelerin devam ettiği sürede yaşandığını belirterek, "“Tehdidi sınır ötesinde karşılayalım” fikri bir güvenlik siyaseti olabilir, ancak gerekli koşullar oluşmadan Türk askerini İdlib’teki ateş havuzuna kim itti? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sormuyorum, o son karar verici; bu fikri sisteme kim önerdi, kim ikna etti? Şu badire atlatılıp askerler sağ salim döndükten sonra, eminim bu da tartışılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Suriye ve İdlib konusunun TBMM'de tartışılması gerekliliğine yönelik ısrarlı uyarılarına karşın AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirten Yetkin, "Tablo, Erdoğan hükümetinin izlediği Suriye politikasının Türkiye’yi çok ciddi bir sorunla daha karşı karşıya getirdiğini gösteriyor. Yeni bir göç dalgası ve Rusya’nın PKK/YPG’yi ABD’den koparıp Suriye rejimiyle anlaştırma ihtimaline ek olarak, bir de Suriye topraklarında kuşatılmış durumdaki askerleri kurtarma sorunu var artık. Önem açısından ilk sırada üstelik…

Hal böyleyken Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye topraklarına asker sevkine devam ediyor. En son 9 Şubat akşamı Reyhanlı’dan aralarında tank, obüs ve füzeatar taşıyıcılarının da bulunduğu konvoyun Suriye’ye giriş yaptığı haberi geldi. Bu girişlerin, üstelik 8 Şubat’ta Rus heyetiyle görüşme ardından Rusya ve dolayısıyla Suriye rejiminin bilgisi dışında olduğunu düşünmek pek akla yakın değil." diye yazdı.

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