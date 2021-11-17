Murat Yetkin: Helalleşme ya da yüzleşme, her ne dersek, Kılıçdaroğlu’nun çıkışı cesur bir adım

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adımına ilişkin olarak, "Helalleşme ya da yüzleşme, her ne dersek, Kılıçdaroğlu’nun çıkışı cesur bir adım" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında Kılıçdaroğlu'nun listesine değinerek,"Bu listeyi 1938 Dersim harekâtının, 1960 darbesi sonrası Mendereslerin idamlarının, 1971 darbesi sonrası Denizlerin idamlarının yer almaması, kadın cinayetlerine değinilmemesi nedeniyle eksik bulan yorumcular olabilir. Eleştiri doğaldır. Ancak sadece böyle bir tartışmayı başlattığı için dahi olsa, cesur bir adımdır Kılıçdaroğlu’nun çıkışı. Bu eleştiriler aynı zamanda bu vicdani hesaplaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişiyle yüzleşme yükünü Kılıçdaroğlu’ndan beklendiğini de gösterir. İktidarların yapması gereken bir şeyin muhalefetten beklenir hale gelmesi demektir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin bugüne dek yaptığı sadece kendi oy tabanının maruz kaldıklarını öne çıkarmak oldu çünkü. Ben bu açıklamanın listede olanlar ve olmayanlar kadar, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşme ihtiyacını su yüzüne, gün ışığına çıkaran yönünü önemsiyorum." ifadesini kullandı.

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