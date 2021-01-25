Murat Yetkin:  Güldal Mumcu 28 yıl sonra maalesef hâlâ haklı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 28 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını gazeteci yitiren Uğur Mumcu’nun katillerinin bulanamadığının altını çizerek, “Hükümetler, devlet, açtığı yolsuzluk dosyalarıyla, Rabıta, devlet içinde tarikatların yükselişi, kaçakçılık ve PKK gibi dosyalarla gündemi sarsan gazeteci büyüğümüz Uğur Mumcu’nun katillerini bulamadı. Bulmadı mı, bulamadı mı ayrı konudur, ama katil ya da katilleri hala bilmiyoruz. Tıpkı öncesinde ve sonrasındaki çoğu cinayet gibi. Güldal Mumcu 28 yıl sonra maalesef hâlâ haklı.” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, 2000 Mayıs'ında hükümetin Mumcu'nun katil zanlılarının yakalandığını açıkladığında, kendisini umut dalgasına kaptırmayan tek kişinin Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu olduğunu hatırlattı. Yetkin Radikal gazetesindeki yazısında Güldal Mumcu’nun kendisine , “Daha önce de birkaç kez katilin bulunduğu söylenmişti. Dosya mahkemeye çıksın. Cinayetin önünde kim var, arkasında kim var, tetikçisi kim bir görelim. Dosyayı görmeden umutluyum diyemem. Biz gerçeği istiyoruz. Gerçek her ne ise, onu istiyoruz.” açıklaması yaptığını belirtti.

Yetkin yazısında, "Dava 7 Ocak 2002’de sonuçlandı. ‘Tevhid-Selam’ örgütü üyesi oldukları açıklanan sanıklardan Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan, sadece Uğur Mumcu değil, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un da öldürülmesinden sorumlu bulunmuş, ama cinayetten değil, Anayasayı silah zoruyla değiştirmeye çalışmak suçundan -o zaman henüz kaldırılmayan- idam cezasına çarptırılmıştı.Ama sanıklardan kimin Mumcu’yu, kimin Üçok’u, kimin Aksoy’u öldürdüğü yoktu kararda. 'Umut Operasyonu' da fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Uğur Mumcu’nun katili hâlâ belli değildi, Güldal Mumcu haklı çıkmıştı." ifadesini kullandı.