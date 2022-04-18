Murat Yetkin: Geceyarısı başlatılan "Pençe-Kilit" harekâtı askeri olduğu kadar siyasi zamanlama bakımından da önem taşıyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Millî Savunma Bakanlığı’nın gece yarısı başlattığını duyurduğu "Pençe-Kilit" harekâtının askeri olduğu kadar siyasi zamanlama bakımından da önem taşıdığını belirtti.

Yetkin yazısında, “Harekâtın Gara operasyonu üzerinden bir yıl geçtikten sonra yine aynı bölgelerde yapılması. PKK’nın tutsağı askerleri kurtarmak için yürütülen operasyonda 13 asker şehit düşmüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonu 'Başarısız' olarak nitelemişti. Erdoğan, Akar ve Soylu’yu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e bilgi vermeye göndermişti. Gece yarısı başlayan harekâtın ise tamamen askerin kontrolünde yürütüldüğü, Akar’ın yetki ve sorumluluğu üstlendiği anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Yaklaşan seçimlere etkisi. Suriye’de ABD’nin IŞİD’e karşı kara gücü olarak kullandığı YPG üzerinden PKK’nın kayıpları 20 bin civarında tahmin ediliyor. Askerin Mayıs 2019’dan beri Irak’ta yürüttüğü “Pençe” serisi operasyonların yanı sıra, MİT’in nokta vuruşları ve yurt içinde İçişlerinin polis ve jandarma operasyonlarıyla PKK’nın eylem kapasitesi zayıfladı. ABD’nin de Suriye’de Rusya’ya karşı Türkiye’yi destekleme eğilimine girmesi, PKK’yı yeniden AK Parti hükümetiyle “ateşkes” ve “diyalog” arayışına itti. Harekât PKK’ya eylem gücünün 2012’de Abdullah Öcalan üzerinden diyalog başlatıldığı sıradakinden daha zayıf olduğunu gösterme amacını da taşıyor."