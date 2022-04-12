Murat Yetkin: Fiyatları dizginlemekte "maalesef" zorlandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı halka 2053 ulaştırma planını anlattı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarıyla ilgili olarak, "Fiyatları dizginlemekte "maalesef" zorlandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı halka 2053 ulaştırma planını anlattı" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinde artış beklendiğini fakat beklentilerin karşılık bulmadığını belirterek, "Bugün 'dengesiz fiyat artışlarından' kaynaklanan bir parça sıkıtı olabilirdi Erdoğan’a göre. 'Maalesef sonuç almakta zorluk' çekiyordu hükümet fiyatları dizginlemekte 'Ama ardından gelecek güzel günler bu sıkıntılara değecektir' dedi. Evet, aynen böyle dedi." ifadelerini kullandı.

Yetkin, Kanal İstanbul'a bir parantez açarak, "Erdoğan’ın 'Çılgın Projesi' Kanal istanbul’a sadece 'kritik ehemmiyete sahip' diyerek bir kuru cümle ayırdığı dikkatlerden kaçmadı. Kanal İstanbul en azından 2023 ufkundan çıkmış görünüyor; 2053’e Allah kerim." yorumunu yaptı.

Gazeteci yazısında Cumhur İttifakı'nın seçim şansını değerlendirerek, "Gelecekten müjdeler vermek Erdoğan’a seçim kazandırır mı? Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez muhalefet kazanırsa yandık gibilerinden konuştu. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oluyor sanki." düşüncesini dile getirdi.