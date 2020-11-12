Murat Yetkin: Erdoğan zor yoldan öğrenirken faturayı Türk halkı ödüyor, hatalardan dönmesi gerek

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki açıklamalarının ardından dolar kurunun düşmesini yorumladı. Yetkin, "Erdoğan zor yoldan öğrenirken faturayı Türk halkı ödüyor, hatalardan dönmesi gerek" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Dönelim piyasalar konusuna. Madem Türk lirasının değerini bu kadar düşürmemek mümkündü, faiz inadıyla devlet varlığından 100 milyar dolar harcayıp, kasayı 50 milyar dolar zarara düşürmek şart mıydı? Madem sadece konuşarak dahi bazı olumsuzlukları kontrol altına almak mümkündü, neden yapılmadı? Deneme tahtası mıyız?" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Erdoğan’ın ise artık gerçekten hata yaptığı konuları samimiyetle görüp o hatalardan dönmesi bunu da somut olarak göstermesi gerekiyor. Bu da belki kendisini içine hapsettiği dar çevrenin bilgi tekelinden çıkarmasıyla mümkündür. Beştepe koridorlarında Albayrak ile Ağbal’ın tartışmasına neden olan o raporlama doğruysa eğer, Erdoğan devlet yönetimine dair başka konularda da kendisine eksik veya yanlış bilgi verildiğini hesaba katmak zorunda. Demek ki bütün gücü elinde tutmak da insanı zayıflatabiliyor." ifadesini kullandı.