Murat Yetkin: Erdoğan, yeni anayasayı daha güçlü başkanlık için istiyor, muhalefetin etkili olamayacağı dikensiz gül bahçesi hedefleniyor

Gazeteci -yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasayı daha güçlü başkanlık için istediğini yazdı.

Yetkin yazısında, "Erdoğan’ın 'vakti geldi' dediği, ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteklediği “yeni Anayasa” girişimine dair ilk işaretler Ankara siyaset kulisine düşmeye başladı. Erdoğan yeni Anayasayı, dünyanın Covid-sonrası siyasi ve ekonomik düzeninde Türkiye’de -kendi yönetimindeki başkanlık sisteminin işleyişini daha da kolaylaştırmak amacıyla istiyor. Muhalefetin etkili olamayacağı dikensiz gül bahçesi hedefleniyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "Zaten Bahçeli’nin destek açıklamasında başkanlık sisteminin 'kökleşmesi' gereği vurgulanıyor. Hayaller parlamentoyu, yargıyı güçlendirmek, gerçekler başkanlık sistemini. Peki ya ilk üç madde? Birinci madde kalıyor, Cumhuriyet yani. İkinci maddedeki 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' diye sorduğunuzda, 'endişe etmeyin' denecek, 'başkanlık sistemi bunların teminatı olacak. İkinci maddedeki 'Atatürk milliyetçiliğine bağlılık' ifadesi bir üslup sorunu sayılabilir, 'yeniden yazılabilir” düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Üçüncü maddedeki devleti ve milletiyle bölünmez bütünlük kalıyor, 'üniter' o zaten. Ama burada da bir 'yeniden yazım' söz konusu olabilir. Devletin 'dili Türkçedir' ifadesi yerine 'resmî dili Türkçedir' ifadesi gelebilir. 'Resmi dil' ifadesini MHP’nin kabulü başlı başına bir hadise olacak. Böylece hem Kürtçe eğitime bir kapı açılmış, hem de Avrupa’ya demokratikleşme olarak sunulacak bir adım düşünülüyor. Göreceğiz. Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu ile birlikte medrese türü eğitim verecek her türlü dini eğitim kurumuna kapı açılıp açılmayacağı konusunda henüz Beştepe’den dışarıya yansıyan bir bilgi yok. Ama YÖK’ün Anayasal kurum olmaktan çıkarılması planı var. Üniversiteleri artık YÖK üzerinden değil, doğrudan ve gerekirse zorla hizaya sokma çabasının son örneğine bugünlerde Boğaziçi Üniversitesinde tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.