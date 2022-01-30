Murat Yetkin: Erdoğan yargıyı da ilgilendiren yeni bir hamleye hazırlanıyor, Bozdağ’ı da zorlayacak denli adımlar mı var yoksa ufukta?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninden bir fotoğraf karesinde yeniden Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'ın ve 'görevden affını' isteyen Abdulhamit Gül'ün yüz ifadelerine dikkat çekerek, "Erdoğan yargıyı da ilgilendiren yeni bir hamleye hazırlanıyor, Bozdağ’ı da zorlayacak denli hukuku zorlayacak adımlar mı var yoksa ufukta?" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Erdoğan ne zaman yargıyı da ilgilendiren önemli hamleler yapacak olsa, Bozdağ’a kritik bir görev vermiş. Bu defa da durumun değişmesi için bir neden yok; Erdoğan yargıyı da ilgilendiren yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bu durum, son dönemde “güvenlik-özgürlük dengesi” gerekçesiyle Soylu ile ters düşen ve belli ki bu çizgiyi sürdürmekten rahatsızlık duymaya başlayan Abdulhamit Gül’ün duruş ve çehresindeki “kaçan kurtuluyor” ifadesini açıklıyor. Ama Erdoğan için yangın düğmelerinde yazılı “tehlike anında camı kırınız” ibareleri gibi bir işlevi olan Bekir Bozdağ’ın duruş ve yüzündeki endişeyi açıklamaya yetmiyor.Bozdağ’ı da zorlayacak denli hukuku zorlayacak adımlar mı var yoksa ufukta?" ifadesini kullandı.