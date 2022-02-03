Murat Yetkin: Erdoğan mevcut çizgisini değiştirmedikçe, mahkemenin Kavala dosyasını 'tarafsız bir gözle' incelemesi kolay görünmüyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, AİHM kararlarının yerine getirilmesini denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Osman Kavala hakkındaki AİHM kararını uygulamadığı için Türkiye’nin bu konudaki “ihlal süreci” dosyasını AİHM’e gönderme kararı almasını yazdı.

Yetkin, "Gerek Erdoğan gerekse iktidardaki AK Parti’nin müttefiki MHP lideri Devlet Bahçeli neredeyse her duruşma öncesi Kavala ve Demirtaş’ın hapiste kalmaya devam etmesi yönünde çıkışlarla mahkemeleri siyasi baskı altına almaktadır. Davalar siyasi niteliktedir" ifadesini kullandı.

Yetkin, Kavala'nın 12 Şubat'ta görüşecek duruşmasına ve son açıklamasına işaret ederek, "Mahkeme Kavala’nın dediği üzere dava dosyasını 'tarafsız bir gözle' inceleyerek 'ülkemizde insan hakları ile hukuk normlarının korunmasına katkı sağlar' mı? Erdoğan ekonomik ve siyasi zorlamayla mecbur kalıp mevcut çizgisini değiştirmedikçe kolay görünmüyor. Umarım yanılırım ve Kavala’nın tahliyesine sevinenlerden olurum" dedi.

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