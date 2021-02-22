Murat Yetkin: Erdoğan’ın tek adam eleştirilerine karşı AK Parti’nin başına, kendisiyle otorite yarışına girmeye çalışmayacak bir isim getirme ihtimali konuşuluyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam eleştirilerine karşı kendisiyle otorite savaşına girmeye çalışmayacak bir ismi AKP'nin başına, getireceğinin konuşulduğunu yazdı.

Yetkin yazısında, "Her AK Partilinin Mart sonunda yapılması beklenen AK Parti Kongresi öncesinde kendisini Erdoğan’a hatırlatma yöntemi farklı. Erdoğan’ın AK Parti yönetim kademelerini yeniden yapılandırma çabası var. Erdoğan’ın bir yandan da içeride ve dışarıda parti-devlet, tek adam eleştirilerine karşı AK Parti’nin başına, kendisiyle otorite yarışına girmeye çalışmayacak bir isim getirme ihtimali de konuşuluyor Ankara’da. Eğer buna karar verirse, Binali Yıldırım’dan Numan Kurtulmuş’a, Süleyman Soylu’ya dek isimler dolaşıyor etrafta. Berat Albayrak müdafaa hattının şimdi kurulmasında Kongre sürecinin de etkisi var." ifadesini kullandı.

Yetkin, CHP’lilerin #DamatNerede etiketine karşı sosyal medyada #BeratAlbayrakYanındayız etiketinin açılmasına ilişkin olarak da, "CHP’nin açtığı “Damat nerede? 128 milyara ne oldu?” kampanyası AK Parti’yi Berat Albayrak’ı dört koldan savunmak zorunda bıraktı. Belli AK Parti, Albayrak için müdafaa hattı kurmazsa sıranın 'Ekonominin sorumlusu benim' diyen Erdoğan’a geleceği endişesinde." yorumunu yaptı.