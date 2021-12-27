Murat Yetkin: Erdoğan’ın Soylu üzerinden hamlesini İmamoğlu kazandı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında başlatılan terör teftişine ilişkin olarak, "Erdoğan’ın Soylu üzerinden hamlesini İmamoğlu kazandı" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Erdoğan İkinci İstanbul Muharebesini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce başlatmak ve kazanmak istiyordu. Durumdan ilk vazife çıkartan Soylu oldu. Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’ye bırakmış olmamak için İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylıklarına tereddütle bakıyor. Erdoğan, Soylu’ya İmamoğlu’nu görevden aldırırsa, İmamoğlu’nun adaylığı önünde engel kalmaz. Peki seçmen Erdoğan’a seçilmiş başkanı teftişle indirdiği oy yağdırır mı? Hiç zannetmiyorum.

Erdoğan’ın Soylu üzerinden İstanbul hamlesinden İmamoğlu güç kazanmış görünüyor. Soylu’nun bu hamlesi CHP içindeki kutuplaşmaları da en azından bir süre için giderdi, bir kenetlenme sağladı." düşüncesini dile getirdi.



