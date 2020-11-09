Murat Yetkin: Erdoğan’ın Soylu'dan 30-40 AK Partili vekilin, Albayrak’ın görevde kalması halinde istifa edeceği iddiasını araştırmasını istediği haberleri yayıldı

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının perde arkasını yazdı. Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Albayrak'ın görevde kalması halinde 30-40 AKP'li milletvekilinin istifa ederek DEVA ve Gelecek Partisi'ne geçeceği iddiasını araştırmasını istediği haberlerinin dolaştığını belirtti.

Yetkin yazısında, Erdoğan'ın dünkü Kocaeli programının iki saat gecikmeli başladığını belirterek, "Erdoğan konuşmasında ne bütün dünyayı etkileyen ABD seçimlerinde Biden’in başkan seçilmesinden, ne de ekonomideki durumdan söz etti. İzmir depreminde CHP’nin yerle bir olduğu gibi pek karşılığı olmayan bir konuyu öne çıkardı.O arada Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 30-40 AK Partili vekilin, Albayrak’ın görevde kalması halinde istifa ederek DEVA ve Gelecek Partisi'ne geçeceği iddiasını soruşturmasını istediği haberi yayıldı. Bu gelişmelerden birkaç saat sonra da hiç alışık olunmadık şekilde Instragram üzerinden Albayrak’ın istifası haberi gündeme düştü. Saatler sonra AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un Cumhurbaşkanının istifayı kabul etmemesi temennisi üzerinden Albayrak’ın istifa ettiği doğrulanmış oldu. Bakanlar Kurulunda değişiklik söylentileri de bundan sonra çıktı. Keza Albayrak’ın bir süredir MB konusunda Erdoğan’a eksik bilgi verdiği söylentisi de. Şimdi gözler piyasaların nasıl tepki vereceğinde." ifadesini kullandı.

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