Murat Yetkin: Erdoğan’ın son dönemlerde ekonomi kararlarına sıkça güvendiği üç kişi olduğu konuşuluyor Ankara kulislerinde

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Son dönemlerde Erdoğan’ın ekonomi kararlarına sıkça güvendiği üç kişi olduğu konuşuluyor Ankara kulislerinde. Bunlar Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlarından Cemil Ertem ve Cumhurbaşkanlığının yeni yükselen yıldızlarından Melek Taylan Aydın." bilgisini paylaştı.

Yetkin yazısında, "Nebati 2 Aralık’ta Bakan yapılmadan önce, Erdoğan 17 Kasım’da TBMM AK Parti grubuna hitabında ilk defa 'nass'tan söz etti. Merkez bankasını politika faizini indirmeye zorlamasını dini hükümlerle açıklıyordu. Yeni su yüzüne çıkan bilgilere göre bunun öncesine Erdoğan’ın bazı danışmanları arasında görüş ayrılıkları çıkmıştı. Son dönemlerde Erdoğan’ın ekonomi kararlarına sıkça güvendiği üç kişi olduğu konuşuluyor Ankara kulislerinde. Bunlar Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlarından Cemil Ertem ve Cumhurbaşkanlığının yeni yükselen yıldızlarından Melek Taylan Aydın. Merkez Bankası Erdoğan’ın talimatıyla 23 Eylül’deki Para Politika Kurulu toplantısında faizi yüzde 19’dan 18’e indirip dolar kurunu yeniden tırmandırmaya başladığında kendisini münasip lisanla uyaran danışmanlarının da olduğu anlaşılıyor artık. Kulis bilgisine göre Erdoğan, üstelik İslamcı kökleri de bilinen bu danışmanlardan birini “Ne yani, dinimizde faiz var mı?” diye azarlamış da. “Nass” söylemi bundan sonra." ifadesini kullandı.