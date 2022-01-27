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Murat Yetkin: Erdoğan’ın İmamoğlu ve Demirtaş’tan epey çekindiği 26 Ocak yayınıyla kesinleşti

Erdoğan- İmamoğlu - Demirtaş (sağdan sola)

27 Ocak 2022 17:24

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NTV yayına ilişkin olarak, "Erdoğan’ın İmamoğlu ve Demirtaş’tan epey çekindiği 26 Ocak yayınıyla kesinleşti." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Daha üç buçuk yıl önce açılan İstanbul Havalimanının kar yağışıyla çökmesinden, Ankara-İstanbul karayolunun açılamamasından söz etmeyen Erdoğan, -doğrusu kendisine malzeme vermekten geri durmayan İmamoğlu’nu hedefine koydu. Ama beş yıldır hapiste tutulan HDP’nin önceki eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef yaparken, geçenlerde AK Parti grubunda Demirtaş ile yasadışı PKK’nın ömür boyu hapse mahkûm lideri Abdullah Öcalan arasında olduğunu öne sürdüğü çelişkiyi bir adım ileri götürdü." ifadesini kullandı. 

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