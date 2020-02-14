Murat Yetkin: Erdoğan’ın erken seçime gitmesi onun açısından hayli riskli ve gereksiz gözüküyor.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçime gitmesinin "riskli" ve "gereksiz" olduğunu ifade etti.

Yetkin, Libya ve Suriye'deki askeri operasyonların oluşturduğu milliyetçi duyguların Erdoğan'a sadece geçici bir oy kazancı getirdiğinin altını çizerek, AKP ve MHP’nin toplam oy oranlarının 50 artı 1'in altında olduğunu yazdı.

Tecrübeli gazeteci bunların yanı sıra Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkilerinde de karmaşık bir döneme girildiğini ifade etti.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Suriye ve Libya ile ilgili askeri operasyonların sonucu olan milliyetçi duygular Erdoğan’ın popülaritesinde zaman zaman artış sağlıyor ama hemen tüm kamuoyu araştırmaları bunun etkisinin geçici olduğunu da gösteriyor. AK Parti ve gayrı resmi koalisyon ortağı MHP’nin toplam oy oranları, Erdoğan’ın yeniden başkan seçilmesi için gereken %50+1 oranının altında. Ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Erdoğan’ın erken seçime gitmesi onun açısından hayli riskli ve gereksiz gözüküyor.

Tabii bir de artık unuttuğumuz ABD yaptırımlarının kapıda olması durumu var. Erdoğan, belki de ABD Başkanı Donald Trump ile şahsi ilişkilerine güvenerek Rusya’dan S-400 füzeleri alımı nedeniyle ABD Kongresinin dayattığı ekonomik yaptırımları savuşturacağı umudunda; bu nedenle gündeme getirmiyor. Oysa bu yaptırımların da ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olacağı bir gerçek; sorun, ne kadar olacağı. 2018’de Trump’ın attığı bir tweet ile Türk lirasında %30 değer kaybı yaşanmış olması hâlâ hafızalarda.

Erdoğan belki de Suriye sahnesinde ABD ve Rusya arasında oynadığı karşı-denge oyunu sayesinde ABD ile ilişkilerin düzeleceğini, yaptırımların ekonomiye o kadar da etki etmeyeceğini düşünüyor. Hayli, riskli bir oyun planı ama Erdoğan aklına koyduğunu yapmak için risk almayı seven bir siyasetçi; bedelini de göze alarak. Tabii bu bedelin halkın cebinden çıkması halinde rakiplere oy olarak döneceğini de düşünüyordur.

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