Murat Yetkin: Erdoğan’ın devlet yönetimindeki operasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sınırlı kalmayabilir, değişim medyayı da kapsayabilir 

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet yönetimdeki 'operasyonu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sınırlı kalmayabileceğini, bu değişimde medyanın da etkilenebileceğini belirtti.

Yetkin, "Erdoğan’ın devlet yönetimindeki operasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sınırlı kalmayabilir. Erdoğan şu aşamada yalnızca ekonomi yönetimindeki değişiklikten söz etti. Ama hukuk ve demokrasi reformundan söz etmesi kapsamın genişleyeceğine işaret sayılıyor. Çünkü Ankara kulislerinde Albayrak’ın özellikle 2018’den sonra, aile üyesi olmaktan gelen gücünü de kullanarak diğer bakanlıklarda, bakan ve bakan yardımcılığı dahil bazı makamlara atanmasına etki ettiği isimler olduğu konuşuluyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin yazısında, "Örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Albayrak’ın 2015’te Enerji Bakanlığına atanmasıyla Enerji Müsteşarlığına atanmış, Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla da Enerji Bakanlığına getirilmişti. Ancak Erdoğan’ın teknik bilgisi güçlü bazı isimlere 'bir şans daha' verebileceği de konuşuluyor. Bir başka gergin bekleyiş de medya alanında sürüyor, Ankara kulislerine göre. Bununla kast edilen yalnızca İletişim Başkanlığına bağlı ve bağlantılı olarak çalışan TRT ve Anadolu Ajansı kast edilmiyor. Yarı resmî nitelikteki bu kuruluşların yayın politikalarının, neticede talimatla değiştirilebileceği biliniyor. Dolayısıyla bürokrasideki gergin bekleyiş, bazı medya yöneticilerini de etkisine almış görünüyor." ifadesini kullandı.