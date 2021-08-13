Murat Yetkin: Erdoğan’ın çıkıp Türkiye’nin neden Afganistan’a talip olduğunu halka açık seçik ilan etmesi lazım

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının ardından, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerini hatırlattığı bugünkü yazısında, “Mevcut belalar yetmiyormuş gibi koşar adım herkesin kaçtığı Afganistan’a gidiyoruz bir yandan” diyerek eleştirilerde bulundu. Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin neden Afganistan’a neden talip olduğunu "açık seçik ilan etmesi" gerektiğini söyledi.

Yetkin, “Afganistan’a talip olmamalı, vakit geç olmadan çekilmeliyiz” başlığıyla kaleme aldığı yazısında Erdoğan’ın 11 Ağustos’ta Kanal D ve CNN Türk’ün ortak yayınında “Afganistan’a gidebilmek için gerekirse "Taliban üst düzeyiyle konuşabileceğini" söylediğini hatırlatarak, “mevcut endişeleri artırdı” dedi.

“Afganistan’a neden talip olduğumuz açıklanmalı” diyen Yetkin ayrıca şunları kaydetti:

“Afganistan’a neden talip Türkiye? Orta Asya stratejisi gibi açıklamalar geride kaldı, yaşanan kaos yüzünden. Kimlerin çıkarı var Türkiye’nin Afganistan’a talip olmasından, kimler istiyor, neden istiyor? Erdoğan’ın çıkıp Türkiye’nin neden Afganistan’a talip olduğunu halka açık seçik ilan etmesi lazım. Karşısına çıkıp soru sormamıza izin verilse, kadrolular gibi gerdan kırmaz, sorularımızı sorarız.

Türkiye, şartlarını da geri çekerek bu maceradan vakit geç olmadan dönmeli ve bir an önce sığınmacılar konusuna da çare bulmalı. Akar’ın ‘Mehmetçiği ateşe atmayız’ sözüne bir nokta koymak lazım."

Yetkinreport’ta yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.