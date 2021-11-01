Murat Yetkin: Erdoğan’ın Biden’la görüşmesindeki belki en önemli kozu Putin ile “ikili” ve yakın bağlantısı ama acaba fazla mı güveniyor?

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Roma’da gerçekleştirdiği 1 saat 10 dakika süren görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Erdoğan, Putin kozuna fazla mı güveniyor?” sorusunu gündeme getirdi.

“Eğer Biden, Türkiye’nin NATO işlevini de güçlendirecek olmasını öne çıkarıp F-16 satış iznini çıkarırsa bu bir tek şeyi gösterecek. O da ABD ve Batı Avrupa yönetimlerinin Türkiye’nin Rusya’ya (ve artık Rusya-Çin eksenine) daha fazla yakınlaşmasından duydukları endişeyi. Kendi parlamentolarındaki Erdoğan karşıtı baskıyı yumuşatmak için insan hakları eleştirilerine devam edeceklerini, ama başta Erdoğan var diye Türkiye’yi kaybetmek istemeyeceklerini gösterecektir” diyen Yetkin, “Erdoğan da zaten bu kozu oynuyor” dedi.

Erdoğan’ın Biden’la görüşmesi ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de 50 dakika görüşmesi ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesine dikkati çeken Yetkin, “Dolayısıyla Erdoğan’ın Biden’la görüşmesindeki belki en önemli -gizli- kozu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “ikili” ve yakın bağlantısı ama acaba fazla mı güveniyor?” diye sordu.

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