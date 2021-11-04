Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Erdoğan’ın başından ayrılması durumunda AK Parti’nin başına başka kim gelirse gelsin yıldızının sönmesi kaçınılmaz görünüyor" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "AK Parti bugünkü görünümüyle liderinin başından gitmesinden sonra yola aynen devam edebilecek bir siyasi parti olmaktan çok, liderin baştan ayrılması durumunda yıldızı sönmeye başlayacak bir siyasi hareket görünümünde. Turgut Özal’dan sonra Anavatan Partisi ya da Bülent Ecevit’ten sonra DSP örnekleri verilebilir. Bu konuyu, yani (Türkiye koşullarında) bir siyasi hareket ile siyasi partinin farkını daha analitik bir çerçeveye oturtmayı başka yazıda ayrıntısıyla ele almak lazım ama şimdilik siyasi parti olarak rüştünü (defalarca) ispat etmiş iki örneği CHP ve MHP olarak verebiliriz. Tekrarlamak gerekirse, iddialı olacak ama, Erdoğan’ın başından ayrılması durumunda AK Parti’nin başına başka kim gelirse gelsin yıldızının sönmesi kaçınılmaz görünüyor." ifadesini kullandı.