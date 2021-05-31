Murat Yetkin: Erdoğan’ın Atatürk düşmanlığının azmasından çıkarı ne?

Gazeteci Murat Yetkin, Ayasofya'da imam Mustafa Demirkan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "zalim ve kafir" demesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Erdoğan’ın Atatürk düşmanlığının azmasından çıkarı ne?" diye sordu.

"Aslında uzun vadede hiçbir çıkarı yok, ama o bunun farkında değil" diyen Yetkin, "Artık yeni seçmen tabanına ulaşmayı bir yana bırakmış, dikkatini AK Parti’nin siyasi İslamcı çekirdeğini elde tutmaya vermiş görünen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oturduğu koltuğun ilk sahibi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaret ve saldırılara, AK Parti’nin siyasi İslamcı tabanını yuvada tutma gayretine yardımcı olacağını düşünüyor olabilir. Mevcut koşullarda artık saftirik liberaller ve aymaz solculardan oy alabilme koşulları kalmış görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Belki Oğuzhan Asiltürk abisinin tavsiyeleriyle hiç değilse elindekini kaçırmamak için artık ne istiyorlarsa verme kıvamına girmiş olabilir" diyen Yetkin, "Oysa (İslami kesim demiyorum) siyasi İslamcı kesim taviz almaya doymaz. Tefkirciliğe hep yakın dururlar ve yakında istediklerini alamayacakları bir aşamada Erdoğan'ı da düşman ilan etmeleri ihmalleri vardır. Erdoğan'ın çıkarı iktidarda kalmaksa, onların çıkarı önce Erdoğan'ı orada tutmak için dilim dilim istediklerini, sonra da iktidarı almaktır. Gülen örneği ortada" diye yazdı.

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