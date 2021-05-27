Murat Yetkin, Erdoğan'ın 20 ABD'li şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi yazdı: Amerikan şirketleri ne dedi, Erdoğan onlardan ne istedi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 20 ABD'li şirketin yöneticileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.

Yetkin yazısında, "Amerikan şirketlerinin ne Türkiye’deki insan hakları ve demokratikleşme alanındaki gerileme umurunda, ne uluslararası hukuk normları. Tek umurlarında olan şey daha düşük maliyetler ve daha fazla kâr; işçi ücretlerinin düşüklüğü ve sendikalara yönelik grev yasakları buna dâhil. Erdoğan da zaten konuya buradan girmiş. Covid salgının Çin başta olmak üzere pasifik bölgesiyle tedarik zincirlerini kırdığına işaret ediyor ve coğrafi konumuyla Türkiye’nin bir 'üretim ve teknoloji üssü' olmasını öneriyor. Ticari bakımından, yatırım getirmek isteyen şirketlerin önündeki zorlukların aşılması için Cumhurbaşkanı düzeyinde garanti veriyor, adeta 'O iş bende' diyor." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Siyasi bakımdansa, az önce değindiğimiz gibi, her şeye rağmen Biden ile uzlaşmak istediğini söylüyor.Burada Erdoğan’ın Amerikan şirketlerine “Siz yatırım getirin, ben kolaylık sağlarım, Biden ile olabildiğince uzlaşma yanlısı olacağım” mesajı verdiği anlaşılıyor. Ama toplantının sonunda Cumhurbaşkanı ve ekibinin yatırımcılardan bir ricası daha olmuş: Madem Türkiye’de sağlanan koşullardan memnunsunuz, daha da gelmek istiyorsunuz, o zaman bunları Amerikan medyasına da anlatır mısınız? Türkiye’ye çok yanlış ve taraflı yaklaşıyorlar. Bu talebe bir yanıt geldiği bilgisi bende yok, ama Cumhurbaşkanlığının özel talebinin Amerikan medyasının Türkiye yayınları üzerine olduğunu söyleyebiliriz."