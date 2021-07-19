Murat Yetkin: Erdoğan hükümetinin başka her konuda unuttuğu Atatürk'ü Türkiye’yi Afgan ateşine atmaya gelince hatırlaması acı bir durum

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Tayyip Erdoğan hükümetinin başka her konuda unutturmak istediği, Mustafa Kemal Atatürk’ü iş Türkiye’yi Afgan ateşine atmaya gelince hatırlaması acı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin, Afganistan’ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi gündemdeyken "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan bayrağını direğe kendi elleriyle çekmiştir" ifadesi tartışma yaratmıştı.

YetkinReport'taki yazısında Yetkin, " AK Parti iktidarının propaganda makinası MHP’yi de memnun etmek için Orta Asya ve Türklük sosu ekleyerek kamuoyuna sunuyor Afganistan dosyasını" yazdı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan hükümetinin başka her konuda unutturmak istediği, Mustafa Kemal Atatürk’ü iş Türkiye’yi Afgan ateşine atmaya gelince hatırlaması ayrıca acı bir durum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Afgan Büyükelçiliğine bayrağı Atatürk kendi elleriyle çekti” yayını yaptırırken bilmiyor mu, köprülerin altından çok suların aktığını, Afganistan’ın artık o Afganistan olmadığını? AK Parti iktidarının propaganda makinası MHP’yi de memnun etmek için Orta Asya ve Türklük sosu ekleyerek kamuoyuna sunuyor Afganistan dosyasını. Oysa görüşmeler Türk askerinin havalimanından burnunu dışarı çıkarmasına izin verilmeyecek bir kapanda görev yapması üzerine yürüyor. Kendi havalimanını koruyamayan, ABD olmadan kendisini koruyamayan mevcut Afgan hükümeti Taliban havalimanına saldırırsa Türk askerine nasıl destek verecek? İnsan düşünmek bile istemiyor. Adeta, gelmiş geçmiş en acımasız, en gözü kara yapılardan biri olan, El Kaide, IŞİD gibi örgütlerin doğmasına ebelik yapan Taliban ateşine yürüyoruz.