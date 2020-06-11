Murat Yetkin: Erdoğan, “darbe” söylemiyle yine yanlış yere bakıyor

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak gündemde tuttuğu 'darbe' söylemiyle yanlış yere baktığını dile getirdi.

Yetkin, "Ben 'kendisi iyi ama çevresi kötü' söylemine düşmemeye yetecek kadar politika gazeteciliği yaptım, hâlâ yapmaya çalışıyorum. Ancak yöneticilerin güvendikleri yakın çevreleri tarafından nasıl yanlış yönlendirildikleri konusunda da yeterince örnek gördüm; ben de gördüm, benim bulunduğum gazeteci kuşağı da. Dolayısıyla, Erdoğan baştan itibaren kasten mi Fethullahçılara 'kullan at' mantığıyla yaklaştı ama işler kontrolden çıktı, yoksa gerçekten kandırıldı mı tartışmasına girmek istemiyorum. Her ne sebepten olursa olsun, Erdoğan altını oymak isteyenleri görmek için yanlış yere bakıyordu. Sonunda muhalefetin bütün uyarılarına (örneğin CHP’nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 2006’dan itibaren “F-Tipi” uyarılarına) rağmen, en güvendiği, kendisine en yakın tuttuğu kişiler tarafından devrilmek istendi." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Erdoğan bugün de sürekli olarak gündemde tuttuğu 'darbe' söylemiyle yine yanlış yere bakıyor. Kendisine yönelik her eleştiriyi, her muhalefeti darbe parantezi içinde ve Meclis’teki yasal muhalefet partileriyle CHP, İYİ ve HDP ile aynı kefeye koyarak karşısında tutmaya çalışıyor. Eğer Erdoğan sürekli kendisine yeniden darbe girişimi ihtimaline kendisi de inanmıyor ama bunu muhalefet ve basını susturmanın siyasi-psikolojik taktiği olarak görüyorsa, bu iyi bir yol değil; çünkü bir süre sonra kanıksanmaya başlar. Yok, eğer buna gerçekten inanıyorsa, o zaman daha birkaç yıl önce olduğu gibi, bakmaya en güvendiği çevrelerden başlamasında yarar var.

Tarih bunun örnekleriyle dolu. Yakın zamanlara bakarsak, Mısır’ın 2012’de seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, (Suudi Arabistan’ın aklına uyarak) Genelkurmay Başkanlığına getirdiği Abdül Fettah el-Sisi tarafından 2013’te devrilmesini gösterebiliriz. Uzak tarihte bildiğimiz en eski örnekler arasında Sezar-Brütüs örneği bulunuyor." ifadesini kullandı.

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