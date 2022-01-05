Murat Yetkin: Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak” muhalefeti “önüne katıp kovalamak” tehdidiyle MHP’nin sokak gücüne güvendiğini de söylüyor adeta

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün. 15 Temmuz’da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Biz de Cumhur İttifak’ı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız" açıklamasını yorumladı. Yetkin, "Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak” muhalefeti “önüne katıp kovalamak” tehdidiyle MHP’nin sokak gücüne güvendiğini de söylüyor adeta" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Siyasi partilerin meydana çıkıp halka hitap etmelerine, halkın 15 Temmuz darbecilerine karşı çıkışını örnek gösterip siyasi muhalefete darbeci muamelesi yapmak ne anlama geliyor? Erdoğan, bu noktada 'Cumhur İttifakı olarak' muhalefeti 'önüne katıp kovalamak' tehdidiyle MHP’nin sokak gücüne güvendiğini de söylüyor adeta. İktidarın ülkeyi 'iç savaşla' tehdit ettiğini söylemek de son derece iddialı ve sert bir söylem. Siyasetteki sertleşme elindeki devlet gücünü tereddütsüz kullanacak iktidar lehine olabilir." değerlendirmesini yaptı.