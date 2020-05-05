Murat Yetkin: Erdoğan Covid-19’dan seçim zaferi mi umuyor; oysa açıklanan anketler Erdoğan'a cesaret verecek türden değil

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasını yorumladı. Yetkin, "Erdoğan bu ayrıntılı açıklamalarda bulunduktan sonra sözü ekledi, kenetledi CHP’ye getirdi.Sorulması gereken soru, neden? Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Yoksa Türkiye’nin pek çok ülkeye göre Koronavirüs'le mücadelesinde daha başarılı görünmesinden bir seçim zaferi çıkarmayı mı umuyor? Ekonominin artık kimseyi başarılı olduğuna ikna edemeyen görünümüyle seçime gidip başarılı olmayı mı kuruyor? Bu sertleşen siyasi ve ideolojik söylemin altında bu plan mı yatıyor?" düşüncesini dile getirdi.

Peş peşe açıklanan anketlerin Erdoğan'a cesaret verecek türden olmadığının altını çizen Yetkin, "Yani AK Parti’nin oranında 24 Haziran 2018 seçiminden bu yana yukarı doğru hiçbir kıpırdanma olmazken, Erdoğan geçici olarak yükselen destek oranını o düzeyde tutmaya çabalıyor olabilir. AK Parti tabanındaki soğumayı CHP karşıtı söylemi tırmandırarak alevlendirmeye çalışıyor olabilir. Ekonomi bu haldeyken baskın seçim riski almayı düşünmüyorsa, siyasi söylemindeki bu sertleşmeyi açıklamak için tabanındaki erimeyi durdurma çabası dışında seçenek kalmıyor sanki. Tabii Bahçeli seçim isterse o başka; Bahçeli’nin dediği olur o durumda." ifadesini kullandı.

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