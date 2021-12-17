Murat Yetkin: Erdoğan, Çavuşoğlu ve Nebati "AB ile ilişkileri geliştirmek gerekir" diyor, bunu Osman Kavala serbest bırakılır diye okuyorum

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Gerek Erdoğan gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse Hazine ve Mallye Bakanı Nureddin Nebati AB ile ilişkileri geliştirmek gerekir diyorlar. Ben bunu Kavala -haksız yere tutulduğu hapisten- serbest bırakılır diye okuyorum" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Duvara çarptık. Dönüşün neden bahar aylarında başladığını ayrıca yazacağım, Sedat Peker hadisesiyle de bağlantısı var. Erdoğan’ın Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin -bence yanlış bir güç denemesi olan- mektubuna aşırı tepkisini Dışişleri Bakanlığı ve İbrahim Kalın’ın frenlemek için neden o kadar uğraştığını şimdi daha iyi anlayabiliriz. Hasarı azaltmak istiyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı daha bir kaç ay önce 15 Temmuz’un arkasındaki güçlerden gördüğü BAE’ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geleceği müjdesiyle birlikte veriyor, önceki ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Ermenistan’a özel temsilci atandığı haberini.

Sırada, İstanbul Başkonsolosluğunda cinayet işleten, Cemal Kaşıkçı’yı öldürme talimatı verdiği anlaşılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ağırlama vardır. Sırada Filistinlilere baskı nedeniyle ilişki kestiğimiz İsrail’le barışma vardır Barışma olsun elbet, ama zamanında kavga yerine diplomasi zorlansaydı, emin olun ekonomi de bu berbat durumda olmazdı. Boşuna demiyoruz başarılı dış politika başarılı ekonomidir diye."