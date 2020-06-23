Murat Yetkin: Erdoğan avukatlılık yasasının çıkmasında acele ediyor çünkü baro yönetimlerine kendi adamlarının gelmesini istiyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, iktidarın, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşü yorumladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlık yasasını hızla çıkarmak istediğinin altını çizen Yetkin, "Çünkü sonbaharda baro seçimleri var. Çünkü Erdoğan, baro yönetimlerine kendi adamlarının gelmesini istiyor. Erdoğan zaten bir süredir yargının savcı ve hâkim kanadını Adalet Bakanlığı üzerinden dikensiz gül bahçesine çevirmek istiyor" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Şiir okuduğu için hapsedilip, ifade özgürlüğü olmadığından şikayetle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarda geçen on sekiz yıl sonunda hakları için yürüyen avukatların barışçıl yürüyüşüne tahammül edemez hale geldi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığındaki ekibine hazırlatıp, tam içeriğini Meclis’teki kendi AK Parti grubundan dahi gizlediği yeni avukatlık yasasının haklarını ellerinden alacağı iddiasıyla olabilecek en pasif, en barışçıl protestoyu yapıyor avukatlar. Türkiye’deki 56 baro başkanı, kitlesel olarak da değil, tek başlarına kendi illerinden başkent Ankara’ya sembolik bir yürüyüş başlattılar 20 Haziran’da. Dün Ankara girişinde durduruldular. Hem de zor kullanılarak. Gerekçe yok. Kamu düzenini bozacak, hatta trafiği aksatacak bir durum da yok. 56 Avukat 22 Haziran’da Ankara’daki arkadaşlarıyla buluşacak, onlarla beraber Anıtkabir’e, Atatürk’ün kabrine giderek taleplerini bir de orada dile getirecekler ve eylem orada bitecekti. O kadar. Tahammül gösterilemeyen budur." ifadesini kullandı.

Yetkin, "Erdoğan yeni avukatlık yasasının TBMM yaz tatiline girmeden önce çıkmasında acele ediyor. Çünkü sonbaharda baro seçimleri var. Çünkü Erdoğan, baro yönetimlerine kendi adamlarının gelmesini istiyor. Erdoğan zaten bir süredir yargının savcı ve hâkim kanadını Adalet Bakanlığı üzerinden dikensiz gül bahçesine çevirmek istiyor. Şimdi sıra savunma makamına geldi. Partisinin adında “Adalet” kelimesi bulunan Erdoğan, adalet adına konuşan kimsenin kendisini ve icraatını eleştirmesini istemiyor. Barolardan ses çıkmasın istiyor. Bunu da “temsilde adalet” gibi kimsenin karşı çıkamayacağı bir söylemle perdeleyip baroların bölünmesini, güçlerinin azalmasını istiyor. (Temsilde adalet sağlanacaksa önce seçim yasasındaki yüzde 10 barajını düşürmekten başlanmalı gerçi. Ama konumuz o değil şimdi.)" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Tezkan'ın T24'teki "Baro başkanlarına sert tepkinin sebebi" başlıklı yazısına atıfta bulunan Yetkin, "Ben devletin başıyım, beni eleştiren, hükümeti eleştiren devleti eleştirmiş sayılır, başkaldırmış sayılır gibi, Türkiye’yi bir parti-devlete götürebilecek bir mantık silsilesi var burada." yorumunu yaptı.

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