Murat Yetkin: Erdoğan alt düzey memur atamalarına kadar bütün kararları veriyor, sonra 'tek adam yönetimi' denilince kızıyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'n maske fiyatlarından alt düzey memur atamasına kadar bütün kararları kendisinin verdiğini belirtti. Yetkin, "Peki, 'tek adam yönetimi' diyenlere neden bu kadar kızıyor? Anlamak mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Cumhurbaşkanı otobüs bilet fiyatlarından öğretim üyesi atamalarına dek her şeyi kontrol altında tutmak istiyor ama, istediği gibi karar almakta zorlandığı, hatta alamadığı alanlar da yok değil.

Tek adam yönetimin tek istisnası var. Başka deyişle, tek adam yönetimin istisnası da yine tek kişi: o da MHP lideri Devlet Bahçeli. Günlük işlerde tek karar mercii Cumhurbaşkanı Erdoğan; danışmanları, başkanlıkları, kurulları ve bakanlıklarına gerektikçe danışarak alıyor kararları. Ama stratejik konularda Bahçeli’nin de söz hakkı var." görüşünü savundu.

Yetkin, "Erdoğan, (MHP’nin ideolojik temellerinden olan 'Milli devlet, güçlü iktidar' sloganı uyarınca) destek şartı olan yüzde 50+1 formülü uyarınca seçilmesini Bahçeli’ye borçlu olduğunu biliyor. Zaten Bahçeli de gerekli olduğunu düşündüğünde Twitter mesajlarıyla hatırlatıyor bunu. Son örneği, Erdoğan’ın acaba Covid-19 üzerinden baskın seçime mi gitmeyi istediği spekülasyonlarına 'gerek yok' anlamındaki mesajı. Tabii seçimler de yine Erdoğan’ın tam gönlüne göre karar alamadığı bir konu. Sadece Bahçeli uygun gördüğünde Türkiye’nin seçime, ya da referanduma girmesi bakımından da değil. Örneğin Erdoğan, anketlere baktığında ilk seçimde HDP seçmeninin kilit rol oynayacağını görüyor. Ancak 2012’deki gibi Abdullah Öcalan üzerinden bir PKK diyalogunun MHP’nin vetosuna rağmen başlatılması mümkün mü? Üstelik Suriye’de ABD ile PKK’nın uzantısı YPG’ye yapılan silah ve askeri eğitim yardımı nedeniyle ters düşmüş haldeyken. (Ama haklısınız, başlarsa Bahçeli buna onay vermiş sayılır.)" ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

Bakın, Bahçeli, yıllardır “kader kurbanı ülkücü arkadaşlarım” diye adlandırdığı bazı suç örgütü üyelerini Covid-19 punduna getirip hapisten de çıkarttı, gazeteciler, siyasetçiler içeride kalırken. Suriye, Libya, Ege gibi konularda en şahin yaklaşımların Bahçeli desteğiyle alınmış olduğu da bir gerçek.

Tabii Bahçeli’nin bu gayrı resmî veto hakkını tanıyıp tanımamak, o riski alıp almamak da yine Erdoğan’ın elinde. Yine Bahçeli’nin desteğiyle kabul edilen Anayasa bütün icra yetkisinin yanı sıra, yargıda kilit atamaları da Cumhurbaşkanına veriyor, aynı zamanda AK Parti Genel başkanı olması nedeniyle Meclis kararlarını da o belirliyor. Peki, “tek adam yönetimi” diyenlere neden bu kadar kızıyor? Anlamak mümkün değil.