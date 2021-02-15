Murat Yetkin:  Erdoğan, 10 Şubat günü millete sesleniş konuşmasını yapsaydı, esirlerin kurtarıldığı müjdesini mi verecekti?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Irak Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin olarak, "Erdoğan, 10 Şubat günü millete sesleniş konuşmasını yapsaydı, esirlerin kurtarıldığı müjdesini mi verecekti?" diye sordu

Yetkin yazısında, "Resmî kaynaklara göre, sağ yakalanan iki PKK militanı ifadelerinde, başlarındaki sorumlunun hava harekatının başlar başlamaz tutsakları öldürme emri verdiğini söylemiş.Yani (Çukurca’nın güneyinde, Irak sınırının 40 kilometre kadar içinde) Gara’da kara harekâtı başlamasından önce PKK’lıların 13 tutsağı adeta kurşuna dizdiği sonucu çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler.' Bakan Akar'a 'keşke' dedirten bu acı haber üzerine Erdoğan 10 Şubat programına “millete seslenişi” almadı. Akar ve Güler 11 Şubat’ta Azerbaycan ile birlikte Kars’ta yapılan Kış-2021 tatbikatına, 12 Şubat’ta da Ankara’daki cenaze törenine katıldıktan sonra sınır bölgesindeki harekât merkezine geçtiler, komutayı bizzat Akar devraldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre “Kartal Pençe 2” harekatının PKK hedeflerinde yol açtığı hasarın tam olarak saptanması çalışmaları, istihbarat birimlerinin de katılımıyla devam ediyor.

Başta acılı aileleri olmak üzere PKK’nın elindeki vatandaşlara ne olduğunu sormak da bir haktır. Bu çerçevede kötü niyetli spekülasyonların yapılması da mümkündür. Kötü niyetli spekülasyonların önüne geçmenin yoluysa kamuoyuna zamanlıca ve güvenilir bilgi vermektir.