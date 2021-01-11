Murat Yetkin: En önemli sorun enflasyon, çözüm bulmak Erdoğan’ın işi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Vatandaşlar, enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi sorunların erken seçim yerine, devamlılık içinde Erdoğan’ın hataları düzeltmesi yoluyla çözülmesini bekliyor." görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Bu enflasyon ve işsizlik oranlarına rağmen, araştırmaya katılanların yüzde 42,9’u bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. Bu oran ilk turda gerekli olan yüzde 50+1’in altında olsa dahi şu anda Erdoğan’ın karşısında onu zorlayacak bir rakip görünmüyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, beğeni oranlarıyla Erdoğan’ı yakalıyor görünse de iş cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olunca henüz istikrarlı bir tablo görünmüyor. KHAS araştırması bulgularına göre, bugün seçim olsa, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 38,3; CHP yüzde 27; İyi Parti 11,8; HDP 10,8 ve MHP 10,0 oy alacak gibi görünüyor. Yani iktidara güven düşüyor ama muhalefete güven de yükselmiyor. Kararsız ya da yanıt vermeyenlerin yüksekliği de dikkate alındığında bu tablo Türkiye’nin bir seçim atmosferinde bulunmadığına da işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

"Özetle vatandaşlar, enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi sorunların erken seçim yerine, devamlılık içinde Erdoğan’ın hataları düzeltmesi yoluyla çözülmesini bekliyor. Ne de olsa halk çözüm ruhsatını 2023’e dek Erdoğan’a verdi ve Erdoğan yönetiminde bu duruma geldik."