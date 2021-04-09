Murat Yetkin, emekli amirallerin bildirisini değerlendirdi: Bence henüz matruşka bebeklerinin sonuncusuna gelmedik

Gazeteci Murat Yetkin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmalar sonrasında 103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisi olayına ‘matruşka’ benzetmesi yaptığı yazısında, “Noktaları birleştirdiğinizde ortaya çıkan resim, ortaya çıkan noktalar çoğaldıkça değişiyor gibi” dedi.

Yetkin, söz konusu bildiriyle ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri, gelen eleştirileri ve iddiaları kısaca özetlediği yazısında, “Bence henüz matruşka bebeklerinin sonuncusuna gelmedik” diye yazdı.

Yetkin, söz konusu bildiriyle beraber tartışılan bir diğer konu Kanal İstanbul’a da değindiği yazısında, şunları kaydetti:

Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un temel atma töreni için verdiği tarih de ilginç: 24 Nisan. Tam ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 katliamlarını Ermeni soykırımı olarak tanıyacağı söylenen tarih.

Bu arada Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Türkiye’yi de Karadeniz ve Kırım dolayısıyla fazlasıyla ilgilendirerek büyüyor. Türk ve ABD gemilerinin katılımıyla Karadeniz’de tatbikat üstüne tatbikat yapılırken, Rusya, Kuzey Denizinde görevli iki savaş gemisini Atlantik-Cebelitarık-Akdeniz-Boğazlar rotasıyla Karadeniz’e gönderdi. Montrö anlaşması bu gelişmelerin tam göbeğinde yer alıyor. Türkiye’ye Rus S-400 füzeleri baskısı uygulayan ABD’nin Montrö’den en haz etmeyen ülke olduğu biliniyor.

Yine bu arada, Kanal İstanbul’un inşaatı için Çin inşaat şirketlerinin devreye girdiği haberi çıkıyor. İşin Katar ve Suudi Arabistan boyutları da bulunuyor. Bir yandan Çin ile Uygur Türkleri üzerine gerilim devam ederken üstelik. Tesadüf müdür? Belki de. Ama önce şu matruşka bebeklarini açmayı bitirelim. O zaman anlarız.

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