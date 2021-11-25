Murat Yetkin: “Ekonomik kurtuluş savaşı” BAE ile mi kazanılacak?

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi dahil her türlü Türkiye-karşıtı hamlenin arkasında gördüğü Şeyh Muhammed bin Zayid’i Beştepe’de en üst düzeyde ağırlamasının gerisindeki sebepleri irdelerdi.

“Erdoğan’ın Şeyh Muhammed bin Zayid’i sadece İran üzerinden ticaret rotası açmak için Beştepe’ye davet edip en üst düzeyde ağırladığını düşünmek saflık olur” diyen Yetkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle MBZ’nin Türkiye’ye geleceği haberlerinin çıktığı sıralarda, 18 Kasım’da Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve ardından Başbakan Naftali ile telefonda dostluk görüşmeleri yaptığını hatırlamak lazım. Acaba İsrail birdenbire Filistin halkına iyi davranmaya başlayıp Erdoğan’ın gönlünü mü kazandı? Yoksa birileri Erdoğan’ı İsrail’le aradaki buzları eritmeden ABD ile yakınlaşmanın zor olacağına mı ikna etti?

Şu anda Erdoğan’ın tek gerçeği 2023 seçimlerinde iktidarı korumak. Bu amaçla ekonomiyi toparlaması, seçmenin cebine para koyması gerekiyor. Döviz kurunu düşük tutmak için Merkez Bankası üzerinden döviz satma fikri fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi de Türk Lirası'nı serbest düşmeye bırakıp, ihracattan döviz sağlama yolunu deniyor. Halkın, en azından kendi seçmeninin tepkisini azaltmak amacıyla da yeni bir psikolojik propaganda operasyonuyla buna 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' diyor.

Ama şu anda travma geçiren ekonomiye can suyu vermek için dış kaynak yok. Çin’den, Katar’dan Azerbaycan’dan alınan destekler çoktan yerini buldu. O yerin geçim sıkıntısındaki halkın cebi olmadığı ortada. Oysa ne doğru dürüst doğrudan dış yatırım geliyor, ne de Merkez Bankasını yeni swap işlemleriyle rahatlatacak bir dış kaynak bulunabiliyor. İşte bu aşamada BAE’nin Beştepe’nin radar ekranına takıldığı anlaşılıyor.”

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