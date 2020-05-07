Murat Yetkin, dolardaki tarihi zirveyi yazdı: Neresi çok önemliydi Sayın Bakan?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, dolar/TL'nin 7.27'lik yeni zirvesine ulaşmasına ilişkin bir yazı kaleme alırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gönderme yaparak "Bakan Albayrak da bizlere neler olup bittiğini, bu durumdan nasıl çıkılacağını 'Merak etmeyin, her şey çok iyi' demenin dışında anlatır. Artık psikolojik eşik aşıldığına, düşme rekoru kırıldığına göre muhtemelen o stres de kalkmıştır artık üzerinden" dedi.

YetkinReport'ta yayımlanan yazısında dolar/TL'nin seyrini anlatan Yetkin, kurun bugün atağa geçmesini, yatırımcıların 'muhtemelen ABD ile swap anlaşması olmayacağını' düşünmesi sebebiyle olmuş olabileceğini söyledi.

BDDK'nın üç uluslararası bankaya, lira-döviz işlemi yasağı getirmesinin ardından dolar/TL'nin biraz gerilediğini de belirten Yetkin, "Belki bunu da bir rahatlama, bir başarı olarak göstermek isteyenler çıkar" dedi.

Yetkin'in yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.