Murat Yetkin, Doğu Akdeniz'de gerilimi değerlendirdi: Erdoğan'ın Akdeniz konferansı önerisi Ankara'nın çıkarını uzlaşmadan yana gördüğünün işareti

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimi değerlendirdi. Yetkin, Yunanistan ve Türkiye arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme olasılığına ilişkin "Erdoğan’ın Akdeniz konferansı önerisi, Ankara’nın da çıkarını uzlaşmadan yana gördüğünün işareti. Miçotakis bunu değerlendirirse gerilim düşer, çatışma ihtimali kalkar" dedi.

Yetkin, "Türkiye-Yunanistan gerilimi: mesele gaz arama değil ki…" başlıklı yazısında Doğu Akdeniz'de son durumu inceledi. Yetkin, "Savaş çıkar mı?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD’li petrol şirketlerinin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz çıkarları bulunuyor ve Kongre’deki Yunanistan lobisi şu anda diğer (İsrail, Ermenistan, Suudi gibi) Türkiye karşıtı lobilerle iş birliği içinde. Fransa ile Türkiye zaten Libya’dan Lübnan’a dek Akdeniz’le ilgili her konuda karşı karşıya. Lübnan’da 4 Ağustos patlaması ardından tahmin edilen oldu ve hükümet 10 Ağustos’ta istifa etti. Libya’da şu anda fiili ateşkesin getirdiği suni sükûnet her an yerini yeniden çatışmaya bırakabilir. Rusya da Türkiye ile karşı saflarda Libya’da. Suriye nedeniyle zaten Doğu Akdeniz’de mevcut silah birikimini hesaba katınca barut fıçısının patlaması için dikkatsiz bir kıvılcımın yeterli olduğu görülebiliyor.

Öte yandan Atina, bir çatışma ihtimalinde, belki ABD, AB ve Rusya’nın Türkiye’yi sert kınayacağının, hatta ambargo dahi koyabileceğinin ancak kimsenin Yunanistan istedi diye savaşa girmeyeceğinin farkında."

"Erdoğan’ın Akdeniz konferansı önerisi, Ankara’nın da çıkarını uzlaşmadan yana gördüğünün işareti. Miçotakis bunu değerlendirirse gerilim düşer, çatışma ihtimali kalkar, doğrusu da budur."

