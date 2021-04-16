Murat Yetkin’den “Dendias-Çavuşoğlu düellosu” değerlendirmesi: En zorda kalan kişi belki de ABD ve AB’deki ortaklarına gerilimi giderme sözü veren Miçotakis oldu

Gazeteci Murat Yetkin, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın gegin geçen ortak basın toplantısını değerlendirdi.

“Dendias adeta gerginliği azaltıcı bir diyalogu değil yeni bir gerginliği ateşlemeye gelmiş gibiydi” diyen Yetkin, “Belki de amacına ulaştı. Dendias’ın çıkışlarının Doğu Akdeniz’deki gerilimin giderilmesine olumlu katkıda bulunduğunu söylemek zor ancak Yunanistan seçmeni gözünde puan kazandırma ihtimali yüksek. Çavuşoğlu da altta kalmayıp cevabını vererek Türk seçmenine gereğince hitap edebildiği için neticede en zorda kalan kişi belki de ABD ve AB’deki ortaklarına gerilimi giderme sözü veren Miçotakis oldu” görüşünü ifade etti.

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TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısında tartıştı!