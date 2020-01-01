Murat Yetkin'den '2019 en önemli olayları' anketi: İlk sırada İmamoğlu

Gazeteci yazar Murat Yetkin'in blog sitesi okurları 2019'un en önemli olaylarını belirledi. Okurlar için düzenlenen ankette yılın en önemli bulunan olayı Ekrem İmamoğlu'nun tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanması oldu. 2019'da dikkati çeken 5 olay arasında Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurması ve Rusya'dan S-400 hava savunma silahı alınması da yer aldı.

YetkinReport'un düzenlediği ankette en önemli görülen 5 olay şöyle sıralandı:

Ekrem İmamoğlu Ekonomi Ahmet Davutoğlu S-400 Barış Pınarı ve HDP'li belediyeler

Yetkin'in sonuçlara ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Ortaya çıkan sonuçlara bakarak, İstanbul seçim tekrarı ve genel olarak yerel seçimleri, ekonomik sıkıntıların da ötesinde önemde algılandığını söylemek mümkün. Nitekim ilk beşte yer alan maddelerden Davutoğlu’nun AK Parti’den toplu bir kopuş sonucu parti kurması ve HDP’li belediye başkanlarının görevden alınıp tutuklanması gibi konular da bir şekilde siyasetin 31 Mart yerel seçimleri sonrasında farklı akmaya başladığı, dönüm noktası olduğu algısına işaret ediyor."

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