Murat Yetkin'den Koronavirüs değerlendirmesi: Daha zengin çoğu ülkenin kaldığı bu sınavın şimdilik başarıyla verildiğini söylememiz gerekir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Koronavirüs atlatıldıktan sonra geriye kalacak olan en önemli kazanımlardan birinin bilime ve sağlık çalışanlarına verilen önemin artmasının olduğunu ifade etti, "Dünyanın daha zengin çoğu ülkesinin kaldığı bu sınavın şimdilik başarıyla verildiğini söylememiz gerekir" ifadelerini kullanan Yetkin, bundaki en büyük payın sağlık çalışanlarının olduğunu vurguladı.

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Report'taki, "Bu resimdeki hatayı bulunuz ve hekimlerimize güveniniz" başlıklı yazısında salgının atlatılmasında hekimlere olan güvenin önemine işaret etti. Yazının bir kısmı şu şekilde

"Sanırım bu salgın krizini umarım ki en az hasarla atlattığımızda geriye kalan en önemli kazanımlardan birisi de bilime ve sağlık çalışanlarının işlevine verilen önemin artması olacaktır. Yıllarca sağlık çalışanlarına şiddete verilen cezaların artırılmasına yanaşmayan AK Parti’nin bu vesileyle (CHP’nin hemen hemen aynı olan TTB kaynaklı önergesini MHP ile birlikte reddettikten sonra) kabul etmesi dahi bunun bir göstergesi. Keza, solununum cihazı ve daha önce yerli üretimi yapılmayan tıbbi malzeme üretimi için genç bilim insanları ve mühendislerin kollarını sıvayıp kısa sürede mesafe almaları da bunu gösteriyor.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren geçerli olan sosyal devlet anlayışının etkisiyle yeterli bir sağlık altyapısının yerleşmiş olduğunu görmek bakımından koronavirüs krizi bir sınav oldu. Daha iyi örnekler de bulunabilir elbette ancak dünyanın daha zengin çoğu ülkesinin kaldığı bu sınavın şimdilik başarıyla verildiğini söylememiz gerekir. Bunda en büyük pay doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisinden ambulans şoförüne dek sağlık çalışanlarının oldu.

Şimdi artık pek itibar edilmiyor ancak önceki yıllarda “en güvendiğiniz kurum” anketleri önemsenirdi. Hep Türk Silahlı Kuvvetleri ilk sırada çıkardı. Nasıl sorulduğu kadar, nasıl yanıtlandığı da önemlidir. Sorulanlar arasında ben de olurdum. Geçmiş gün, artık açıklamakta sakınca görmüyorum. Ben bu anketlerdeki en güvendiğiniz kurum sorusuna yıllarca hep aynı yanıtı vermişimdir: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Diğer tıp fakültelerimiz alınmasın, oraya ayağımızın alışmasından da olabilir ama güven böyle bir şeydir.

Hekimlerimize güvenelim, dediklerine uyalım. Sosyal mesafe ve temas diyorlarsa, bir bildikleri vardır. Bundan hiçbirimiz muaf değiliz, Cumhurbaşkanı da."

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