Murat Yetkin: Çalışma Bakanı’nın “Basın çarpıttı” ya da “Onu kast etmedim” türünden bir açıklamasını bekliyorum

Gazeteci Murat Yetkin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etiği sırada "1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, “Çalışma Bakanı’nın ‘Basın çarpıttı’ ya da ‘Onu kast etmedim’ türünden bir açıklamasını bekliyorum” dedi.

Yazısında, 1 Mayıs’tan bir gün önce Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzası olan “polislerin görevini yaparken eylemin niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması doğrultusundaki bir genelgenin ortaya çıktığını; aynı gün Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) şirketindeki eylemi hatırlatan Yetkin, şunları kaydetti:

Ben şimdi, daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlıklarında bulunan, AK Parti’nin PKK ile dolaylı diyalog arayışı sırasında “Âkil insanlar” heyetinde yer alan, Bülent Ecevit başbakanlığındaki DSP-MHP-ANAP koalisyonunun Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü, yeni Çalışma Bakanının “Basın çarpıttı” ya da “Onu kast etmedim” türünden bir açıklamasını bekliyorum.

Madem resmi kutlamalara izin var, ben de resmî törenlerde dendiği gibi “bu duygu ve düşüncelerle” 1 Mayıs İşçi Bayramınızı kutluyor, dinlemeyi arzu edenleri Cem Karaca’nın 1 Mayıs marşıyla baş başa bırakıyorum.

Yetkinreport.com adresimde yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.

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