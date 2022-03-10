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Murat Yetkin: Bu eğilim sürerse CHP’nin diğer büyük Güneydoğu şehirlerinde de şansını artırmakta olduğu görülüyor

10 Mart 2022 17:42

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Bu eğilim sürerse CHP’nin sadece Diyarbakır’da değil, diğer büyük Güneydoğu şehirlerinde de şansını artırmakta olduğu en azından buna çok çabaladığı görülüyor." değerlendirmesini yaptı. 

Yetkin yazısında, "Bir gözlem: Kılıçdaroğlu’nun 2017’de Adalet Yürüyüşü sırasında kullandığı “Hak, hukuk, adalet” sloganı Diyarbakır’da benimsenmiş görünüyor; gençler sık sık bu sloganı atıyor. Gençlerin CHP’ye meyletmeye başlama nedenlerini soruşturdum biraz. Altından gençlerin artık ister geleneksel, dinsel, isterse siyasi ya da örgütsel “mahalle baskısından” artık sıkıldığı, modern ve rahat bir hayat yaşamak isteklerinin ağır bastığı çıkıyor galiba. Bu konu üzerinde daha durmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. 

 

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