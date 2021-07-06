Gazeteci Murat Yetkin, “Biri Erdoğan’a geminin fena su aldığını söyleyecek mi?” başlıklı bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Eskiden yurtdışından gelenler arabalarının depolarını doldurup öyle sınırlarımızdan içeri girerlerdi. Şimdi iş tersine döndü depolarını fulleyip sınır dışına çıkıyorlar" ifadesini eleştirdi.

Yetkin, “Övünülecek bir şeymiş gibi anlattı. Artık Erdoğan’a hangi danışmanı söyleyip konuşma metnine eklemişse bunun Türkiye’deki akaryakıt vergilerinin düşük olmasından kaynaklandığını söylemiş; oysa Türk lirasının giderek azalan değerinden. Türk halkına çok pahalı gelen her şeyi Avrupa’da yaşayan Türkler dahil Avro hesabıyla üç kuruşa getiriyor da ondan” ifadelerini kullandı.

Türkiye istatistik Kurumu’nda (TÜİK) enflasyonun açıklanmasından iki gün önce iki başkan yardımcısının görevden alınmasını hatırlatarak, “Bu müdahaleye rağmen durum ortada. Erdoğan’a ihracat rakamlarının patlama yapacağını söyleyenler, ihracat gelirinin halka yansımadığını, eşitsizliklerin giderek artığını söylemiyorlar” diyen Yetkin, yazlık sarayın fotoğraflarının basına yansımasıyla gelen eleştirileri de hatırlatarak şöyle sordu:

“Danışman diye Cumhurbaşkanlığında istihdam edildikleri yetmiyormuş gibi kamu ve özel sektörden dünyanın parasını kazanan zevat acaba Erdoğan’a ne söylüyor?”

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